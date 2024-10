Volley serie A1 femminile. La Bartoccini Perugia ci prova ma torna da Scandicci senza punti

SAVINO DEL BENE SCANDICCI

3

BARTOCCINI PERUGIA

0

(25-15, 25-21, 15-25)

SCANDICCI: Antropova 27, Ruddins 8, Herbots 7, Nwakalor 7, Da Silva 4, Gennari 3, Castillo (L1), Bajema 2, Baijens. N.E. – Mingardi, Graziani, Kotikova, Ognjenovic, Magnani (L2).

All. Marco Gaspari.

PERUGIA: Nemeth 16, Gryka 5, Ungureanu 4, Gardini 4, Ricci 1, Cekulaev, Sirressi (L1), Rastelli 1, Orlandi, Bartolini, Pecorari, Recchia. N.E. – Cogliandro, Traballi (L2).

All. Andrea Giovi.

Arbitri: Cesare Armandola (PV) e Roberto Boris (PV). SAVINO (b.s. 10, v. 5, muri 10, errori 10). BARTOCCINI (b.s. 5, v. 2, muri 1, errori 12).

SCANDICCI (FI) – Ancora disco rosso in serie A1 femminile per la Bartoccini Mc Restauri Perugia che per la quarta volta mastica amaro. E dire che la Savino Del Bene Scandicci non ha giocato benissimo ma le magliette nere non ne hanno approfittato. In avvio le locali sono fallose e si avanza a braccetto (7-7). Antropova aziona il turbo e opera lo scollamento (15-10).

Per mezzo di una incisiva battuta e di un solido muro le toscane tolgono le sicurezze alle rivali che affondano. Si ricomincia con le perugine pimpanti grazie ad una graffiante Gryka che esce dall’ombra in cui era rimasta nel set d’apertura (7-8).

Le ospiti approfittano ancora delle sbavature altrui per rimanere in corsa e mettere pressione (16-16). Ruddins sblocca ma altri regali annullano il gap (20-20). Quando il punteggio comincia a scottare Abtropova si carica sulle spalle la squadra e trascina al raddoppio.

Nel terzo periodo ci prova Nemeth a sorprendere mettendosi in evidenza a rete (3-9). Una fiammata della ex Nwakalor produce sei punti consecutivi che recuperano ed operano il sorpasso (10-9).

L’inerzia cambia radicalmente ed è ancora Antropova a fare danni e chiudere.

Alberto Aglietti