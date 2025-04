Balaso torna all’Eurosuole Forum: "La Lube sarà ancora più decisa"

Fabio Balaso ha fretta di tornare in campo e intanto lo ha fatto da... compagno. Ieri pomeriggio il capitano biancorosso si è presentato infatti all’allenamento pomeridiano della Lube all’Eurosuole Forum. La presenza del libero ha portato tanta positività e gli atleti (il ruolo di vice capitano in regular season lo ha avuto Podrascanin, talvolta Chinenyeze e raramente Boninfante, probabilmente sabato i gradi spetteranno al più esperto "Potke", oltretutto un ex) si sono allenati senza lesinare la grinta seguendo le indicazioni di coach Giampaolo Medei e del vice Romano Giannini. Un clima di massima concentrazione in vista della trasferta umbra in programma sabato alle 20.30 (diretta su Rai Sport) per il primo round delle semifinali Scudetto. Balaso potrebbe recuperare nel giro di un mese e dunque sogna di dare una mano alla Lube per la finale tricolore o, se dovesse andar male contro la Sir, per la finale 3°Posto. La prima e più ambita infatti terminerà l’11 maggio, la seconda il giorno prima. Nelle ultime ore ha rilasciato qualche dichiarazione pubblica tra social e ufficio stampa del club biancorosso. "Credo sia doveroso essere riconoscente – ha esordito il libero classe 1995 – in primis con i tifosi della Lube e con le tante persone che mi hanno scritto parole di conforto e auguri di pronta guarigione. Spero di sorprendere tutti e rientrare il prima possibile in campo, ovviamente in base a come mi sentirò e alla riabilitazione post intervento. Darò il massimo per accelerare senza rischi".

A livello caratteriale come ha reagito a questo stop doloroso? "Subito dopo la frattura alla mano destra avevo il morale a terra. Ero arrabbiato per la consapevolezza di non poter aiutare i miei compagni in una fase così delicata ed emozionante della stagione. Poi sono riuscito a metabolizzare, questi inconvenienti possono capitare a noi sportivi e a volte non sono prevedibili. Ciò che conta davvero è rialzarsi senza perdersi d’animo e riuscire a sostenere la squadra anche fuori dal campo. Spero di aiutare i compagni nella serie delle semifinali con la mia vicinanza e la mia energia".

Coach Medei parla di una Lube che farà valere la forza del gruppo. Parlerà con Bisotto prima di gara1 al PalaBarton Energy? "Anche se mancherò io, non credo proprio che la Lube cambierà la sua attitudine. Anzi, ritengo che la squadra andrà in campo ancora più determinata e volitiva per lottare nella fase più importante dei playoff. Naturalmente mi confronterò con Bisotto prima del match con i Block Devils – ha concluso Balaso – voglio dargli una mano ad affrontare la serie con serenità e tanta carica".