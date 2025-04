Banca Macerata Fisiomed sfida Evolution Green Aversa nei quarti di Coppa Italia A2

Il Primo maggio la Banca Macerata Fisiomed sarà impegnata ad Aversa nei quarti di Coppa Italia di A2 di volley maschile, un turno che si giocherà in gara unica. È quanto uscito dall’urna nei sorteggi che hanno deciso gli abbinamenti dei Quarti Del Monte Coppa Italia, che metteranno di fronte le quattro vincitrici degli ottavi e le quattro semifinaliste playoff, qualificate di diritto. Questi gli abbinamenti: Tinet Prata di Pordenone-Emma Villas Siena; Evolution Green Aversa-Banca Macerata Fisiomed Macerata; Gruppo Consoli Sferc Brescia-Cosedil Acicastello; MA Acqua S.Bernardo Cuneo-Smartsystem Essence Hotels Fano.

"Andremo ad Aversa – dice il presidente Gianluca Tittarelli – con la tranquillità e con la volontà di giocarcela. Ritengo che la squadra abbia i mezzi per esprimere una bella pallavolo come abbiamo fatto vedere più volte nell’arco della stagione, in più possiamo giocare sciolti". I maceratesi hanno eliminato Ravenna. "La squadra – dice il dg Italo Vullo – ha dimostrato quanto si sapeva, siamo in buon momento, i ragazzi giocano sciolti e si divertono. La squadra sta facendo quanto ci aspettavano, adesso i giocatori sono tranquilli e mostrano una bella pallavolo, ma hanno fatto bene anche in diversi momenti della stagione e non è un caso che solo noi siamo riusciti a battere entrambe le volte Prata e Siena conquistando 6 punti, stiamo parlando di squadre di vertice".

Il dg si sofferma sul campionato in cui la squadra ha centrato la salvezza all’ultima giornata. "Per noi – ricorda – il campionato è stato in salita per l’infortunio ad Andric, poi abbiamo preso Klapwijk al quale dovevamo concedere un po’ di tempo per entrare in forma non avendo fatto la preparazione e avendo anche 39 anni. La squadra ha tratto giovamento quando il nostro opposto è stato sorretto da una buona condizione, tutti sono cresciuti e il palleggiatore Marsili ha avuto un altro punto di riferimento".

Adesso la squadra dovrà allenarsi in vista del Primo maggio. "Stiamo cercando di trovare una formazione con cui disputare un test".