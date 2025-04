Banca Macerata Fisiomed sfida Ravenna negli ottavi di Coppa Italia A2 di volley maschile

Alle 20.30 di oggi la Banca Macerata Fisiomed farà visita a Ravenna per gara1 degli ottavi di Coppa Italia di A2 di volley maschile. "Si tratta – spiega Italo Vullo, dg della formazione maceratese – di gare imprevedibili. Affronteremo un avversario di valore ma occorre vedere come reagirà all’eliminazione dai playoff: solo il campo dirà se dall’altra parte della rete troveremo una squadra demoralizzata o animata da spirito di rivalsa. Noi andremo a Ravenna per giocarcela, senza pressione, con il braccio sciolto". E quando Macerata ha giocato senza pressione ha fatto vedere cose egregie, anche se poi la squadra è cresciuta. "Vero, infatti abbiamo dimostrato di sapere giocare bene pure con la pressione addosso, penso a tal proposito le sfide a casa della leader Prata o a quella di fine stagione contro Ravenna". Ora l’obiettivo è provare ad andare avanti e quindi tornare con il successo dalla Romagna. "Per vincere sarà indispensabile battere bene e ricevere in modo efficace considerando che loro dispongono di 3-4 battitori molto validi. Ravenna è una squadra che può contare su individualità di spicco, su tutte il giovane opposto Guzzo che tornerà in SuperLega, hanno poi un bravo palleggiatore. È una squadra di assoluto valore e ce la giocheremo". In campionato Banca Macerata Fisiomed ha fatto vedere di che pasta sia fatta contro i romagnoli conquistando il punto della salvezza. "Abbiamo giocato e vinto due set di altissimo livello, poi abbiamo mollato la presa consentendo agli avversari di vincere al tie break". Non è da escludere che la squadra possa impiegare quei giocatori utilizzati di meno ma che potrebbero rientrare nel discorso del prossimo anno.

Nel fine settimana si gioca gara 1 degli ottavi di Coppa Italia. Oggi alle 18: Cosedil Acicastello-Campi Reali Cantù; alle 20: Consar Ravenna-Banca Macerata Fisiomed. Domani alle 18: Abba Pineto-Smartsystem Essence Hotels Fano; Evolution Green Aversa-Delta Group Porto Viro. Nel prossimo fine settimana è in programma gara2: sabato 12 alle 17.30 Banca Macerata-Fisiomed-Ravenna e alle 20.30 Cantù-Acicastello. Domenica 13: alle 18: Porto Viro-Aversa e alle 19 Fano-Pineto. Eventuale gara3 il 21 aprile.