Banca Macerata Fisiomed supera Ravenna e vola ai quarti della Coppa Italia A2

Macerata 3 Ravenna 0

BANCA FISIOMED: Pozzebon, Marsili 2, Ichino 1, Ferri, Valchinov 7, Ottaviani 11, Fall 10, Sanfilippo 8, Dimitrov 1, Klapwijk 18, Gabbanelli (L). NE: Berger, Palombarini (L). All. Castellano.

CONSAR RAVENNA: Selleri, Guzzo, Tallone 7, Canella 7, Russo 1, Zlatanov 10, Bertoncello 7, Grottoli 9, Goi (L), Pascucci (L). NE: Copelli, Vukasinovic, Feri. All. Valentini.

Arbitri: Cecconato e Mazzarà.

Parziali: 25-23 (27’), 25-14 (23’), 25-20 (28’).

Note - Ace: Macerata 11, Ravenna 3. Errori in battuta: Macerata 12, Ravenna 9. Muri: Macerata 6, Ravenna 5. Attacco: Macerata 53 %, Ravenna 41 %. Ricezione: Macerata 59 % (31 % perfetta), Ravenna 50 % (19 % perfetta).

Banca Macerata Fisiomed batte ancora Ravenna e vola ai quarti della Del Monte Coppa Italia A2 di volley maschile. I biancorossi sono protagonisti di un’altra prestazione impeccabile confermando quanto visto al Pala Costa e senza soffrire troppo rifilano un netto 3-0 alla terza formazione in regular season. I maceratesi mostrano un gioco senza sbavature nei tre set mentre i romagnoli soffrono, oltretutto hanno un Guzzo a mezzo servizio. La stagione continua per Banca Macerata Fisiomed che tornerà sul taraflex dopo Pasqua per continuare l’avventura in Coppa Italia. Le squadre che approdano ai quarti saranno abbinate tramite sorteggio alle quattro semifinaliste dei playoff, e cioè Brescia, Prata, Siena e Cuneo.

Castellano si affida a capitan Marsili, Valchinov, Ottaviani, Fall, Klapwijk, Sanfilippo e Gabbanelli come libero. I romagnoli partono meglio (3-6), ma i padroni di casa stanno sul pezzo (7-7). Si lotta quando due invasioni e un ace di Sanfilippo spingono i biancorossi sul 23-19, ma Ravenna annulla tutto col turno in servizio di Canella e due contrattacchi a segno di fila (23-23). Fall mura due volte di fila però e consegna l’1-0 ai suoi (25-23). Il secondo set finisce 25-14, un punteggio che fotografa la superiorità della squadra di casa. Terzo set. Inizialmente è un braccio di ferro (11-11) quando due volte Valchinov e Ottaviani allungano il passo (14-11). I maceratesi sono bravi a gestire fino alla fine quel vantaggio che Ravenna non riesce a colmare nonostante i tentativi. Nel finale la squadra di casa si fa valere in attacco e per gli ospiti non c’è modo per rientrare in gara.