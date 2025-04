Banca Macerata Fisiomed trionfa a Ravenna negli ottavi di Coppa Italia A2

È partito più che bene il cammino della Banca Macerata Fisiomed negli ottavi di Coppa Italia di A2 con la formazione che ha vinto a Ravenna al tie break. "I ragazzi – dice Italo Vullo, direttore generale del club biancorosso – si sono espressi sui livelli delle ultime partite, con lo stesso spirito, hanno giocato sciolti e tranquilli. Loro non avevano due giocatori importanti che comunque sono stati sostituiti più che bene". Macerata ha confermato anche a Ravenna di essere una squadra competitiva e di essere sui livelli di fine stagione. "Già lo avevamo mostrato in casa nostra nell’ultima di campionato. Noi abbiamo le caratteristiche per metterli in difficoltà. C’è anche da dire che i romagnoli erano reduci dalla sconfitta nei playoff, mentre noi sul piano psicologico siamo più tranquilli avendo centrato la salvezza". La squadra ha giocato con la necessaria serenità e adesso aspetta gara 2 in programma a Macerata alle 17.30 di sabato. "Ravenna – avverte Vullo – ha le qualità per vincere ovunque, però noi vogliamo continuare su questa strada. Se dovessimo passare il turno la situazione potrebbe cambiare, nel senso che la Coppa Italia potrebbe diventare un obiettivo".

In gara 1 degli ottavi hanno vinto Fano su Pineto (1-3), Catania su Cantù (3-2) e Aversa su Porto Viro (31). Nel fine settimana è in programma gara2, l’eventuale bella si giocherà lunedì 21 aprile.