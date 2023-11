"Barattini infortunato, torniamo sul mercato"

Senza reti il derby tra Urbino- Montecchio Gallo, mentre l’Urbania ha segnato due gol all’Azzurra Colli subendone altrettanti. Nulla di variato in cima alla classifica, con i ducali saldamente in testa a più tre dalla Civitanovese e a più quattro dal Chiesanuova. Al

quarto posto l’Urbania, all’ottavo la K Sport, la classifica poi si sfila fino arrivare in fondo dove è relegata con solo 3 punti l’Atletico Azzurra Colli. Domani a Porto Sant’Elpidio si recupera il match Montegranaro-Civitanovese, quest’ultimi in caso di vittoria agguanterebbero al primo posto l’Urbino.

I numeri. Ben sette i pareggi domenica scorsa. L’unico successo è stato quella del Chiesanuova (2 a 0 con il Montefano). È stata anche una giornata in cui si è segnato il minimo stagionale (solo 12 reti). L’unica squadra che non conosce il segno di parità è il Chiesanuova mentre il Montegiorgio (che domenica ospiterà l’Urbania), il Monturano Campiglione e l’Atletico Azzurra Colli non hanno ancora vinto una partita. Si è fermata a 5 la striscia di vittorie della Civitanovese. L’attacco più prolifico è quello dell’Urbino (14 reti)

mentre la difesa che ha subito di più è del Tolentino (11 reti).

Il commento. Ettore Mariotti, direttore sportivo della K Sport Montecchio Gallo: "Il derby Urbino-K Sport è stato ben giocato da entrambe le squadre anche se ci sono state poche azioni da gol, un pareggio sostanzialmente giusto, noi in questo momento lamentiamo delle assenze importanti dovute ad inforni (Barattini e Peluso) anche se chi ha giocato ha fatto la sua buona parte, una parola va spesa per i nostri giovani che si stanno mettendo in luce e ci daranno anche nel proseguo sicuramente delle belle soddisfazioni. Anche domenica i risultati sono stati chiari: c’è tanto equilibrio come dimostrano i tanti pareggi, adesso la squadra del momento è quella del Chiesanuova che viene da tre vittorie consecutive. L’Urbino merita la prima posizione, è una compagine tosta compatta e sa quello che vuole con atleti importanti. L’Urbania era partita bene poi magari anche per i tanti infortuni subiti ha rallentato, ma dirà la sua per le zone alte, ha giocatori anche di categoria superiore. Noi siamo in fase positiva, ma saremo costretti ritornare sul mercato per sostituire Barattini, attaccante con un serio problema al ginocchio".

Marcatori. 5 reti Sartori (Urbino), 4 Trudo (Jesina), 3 Perri (Maceratese), Maostrianni (Urbania), Sbarbati (Chiesanuova), Magnanelli (K Sport Montecchio Gallo), Montesi (Urbino), Alessandrini (Osimana).

La squadra della settimana. 1)Testa (Civitanovese), 2)Sema (Urbania), 3) Vallorani (Azzurra Colli), 4)Milozzi (Montegiorgio), 5) Patrizi (Osimana), 6)Magnani (Urbino), 7) Peroni (K Sport Montecchio Gallo), 8)Zandri (Jesina), 9)Guella (Castelfidardo), 10)Sbarbati (Chiesanuova). 11) Di Ruocco (Macertatese). All. Mobili (Chiesanuova). Arbitro El Moushine di Pesaro (Civitanovese-Montegiorgio).