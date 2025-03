Bartoccini da favola, il sogno continua. Le Black Angels stendono Cuneo e corrono verso un posto in Europa

BARTOCCINI MC RESTAURI PERUGIA 3 CUNEO 0 (25-18, 25-17, 27-25)

PERUGIA: Nemeth 9, Cekulaev 6, Traballi 6, Bartolini 5, Ungureanu 3, Ricci 3, Sirressi (L1), Gryka 10, Gardini 6, Rastelli 5, Pecorari 2, Anchante, Recchia (L2). N.E. – Bartolini G. All. Andrea Giovi.

CUNEO: Bjelica 7, Bakodimou 7, Cecconello 4, Polder 3, Kapralova 2, Signorile, Panetoni (L1), Brambilla 8, Sanchez Savon 5, Dodson 4, Colombo 1, Martinez 1, Colla, Scialanca (L2). All. Lorenzo Pintus.

Arbitri: Stefano Caretti (RM) e Marta Mesiano (CZ).

BARTOCCINI (b.s. 8, v. 5, muri 11, errori 10). OLIVERO (b.s. 9, v. 0, muri 6, errori 13).

Spettatori: 1150

PERUGIA – Non delude il proprio pubblico la Bartoccini Mc Restauri Perugia che si impone nuovamente per tre a zero e procede dritta verso la seconda fase dei play-off per la challenge cup. La coda della serie A1 femminile mette in evidenza le magliette nere che conquistano la seconda affermazione consecutiva ed estromettono la pur accreditata Honda Olivero Cuneo dalla corsa ad un posto in Europa.

La formazione locale gioca ostentando una grande consapevolezza nei propri mezzi. A far pendere l’ago della bilancia in favore delle ragazze del presidente Bartoccini sono stati i fondamentali della fase-punto, con battuta e muro che hanno brillato. Dopo il fischio d’inizio le squadre avanzano a braccetto (8-8). A sbloccare ci pensa Nemeth che a rete è infallibile (14-8). Bakodimou prova a tenere alta la guardia ma senza poter ridurre le distanze (20-11). Gli errori ospiti non consentono inversioni di tendenza e Bartolini firma il vantaggio. Invertiti i campi sono ancora le padrone di casa a fare l’andatura con Gryka in evidenza (9-5). Gardini riesce ad essere molto incisiva ed allarga la forbice (22-16).

Nel finale ci sono numerose sostituzioni da ambo le parti della rete, è proprio la nuova entrata Rastelli a propiziare il raddoppio. È festa sugli spalti con i tifosi di Perugia che applaudono per la centrata qualificazione ai quarti di finale. Il terzo frangente di gioco diventa una sorta di passerella. Tra le piemontesi spazio a Sanchez Savon, Colombo, Martinez, Brambilla e Scialanca che non demeritano malgrado la mancanza di stimoli (7-9). Le locali rispondono con Rastelli, Anchante, Pecorari e Recchia che fanno la loro parte e ribaltano (14-13). Si combatte sino all’ultimo e a mettere giù la palla della vittoria è Pecorari.

Andrea Giovi, tecnico della Bartoccini MC Restauri Perugia, è soddisfatto: "Abbiamo fatto una buona prestazione, guadagnandoci con merito tra andata e ritorno il passaggio del turno. Affronteremo il prossimo avversario con la stessa voglia e determinazione. Brave tutte le ragazze. Un plauso particolare a chi è entrato e dato un contributo importante". La chiacciatrice Carolina Pecorari: "Una grande emozione l’essere scesa in campo. Grazie a Giovi per la fiducia. Sin da bambina sognavo di giocare in A1. Quest’anno ho avuto qualche chance, ma anche stare in panchina ha avuto un significato importante per me".

Alberto Aglietti