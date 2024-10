Bartoccini, il giorno del debutto

Assente dallo scorso mese di maggio torna protagonista la serie A1 femminile, e lo fa in un campionato pronto a dare spettacolo dopo il titolo olimpico conquistato dalla nazionale azzurra. Per i prossimi sette mesi terrà banco la corsa allo scudetto, la Bartoccini Mc Restauri Perugia festeggia oggi il ritorno nella massima categoria (ore 17) davanti al suo pubblico.

Subito in palio punti preziosi in una stagione nella quale le umbre dovranno impegnarsi a fondo per centrare la salvezza. Pochi i dati di riferimento a disposizione, nelle amichevoli disputate sino a questo momento ma come prima avversaria c’è una Volley Bergamo 1991 completamente rinnovata dalla campagna acquisti.

Le credenziali delle due antagoniste non possono non far pensare che si tratti di uno scontro diretto, pur essendo l’inizio del campionato.

L’allenatore Andrea Giovi vuole vedere il bicchiere mezzo pieno ed ha sottolineato i progressi registrati dalla sua squadra da inizio preparazione. Qualche problema lo hanno anche le perugine che stanno cercando di recuperare appieno la schiacciatrice Adelina Ungureanu operatasi al ginocchio in estate, ma pronta a caricarsi la squadra sulle spalle è la regista Maria Irene Ricci.

Dall’atra parte della rete il nuovo tecnico Carlo Parisi sta cercando di ambientarsi nel contesto in cui si trova a lavorare da questa stagione.

I riflettori saranno puntati sulla opposta Virginia Adriano, e sulla centrale tedesca Monique Strubbe, due dei talenti emergenti. I tagliandi per assistere al match sono acquistabili sia al botteghino del palasport, aperto prima del fischio d’inizio, che online su liveticket.it con aggiunta del costo di prevendita. I bambini fino a 8 anni compiuti e i tesserati Fipav usufruiscono dell’ingresso gratuito. Il match sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma volleyballworld.tv che detiene in esclusiva i diritti del campionato italiano. Tra le ex di giornata si segnala nelle fila orobiche Martina Armini che torna da avversaria a Pian di Massiano.

: Ricci - Nemeth, Cekulaev - Gryka, Ungureanu - Gardini, Sirressi (L).

Bergamo: Carraro - Adriano, Manfredini - Strubbe, Montalvo - Mlejnokova, Armini (L).

Arbitri: Ubaldo Luciani (AN) e Serena Salvati (RM).

A.A.