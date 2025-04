Bartoccini Mc Restauri Perugia: Nuove Conferme e Partenze nel Mercato di Serie A1

Tempo di mercato in serie A1 femminile, si intensificano gli annunci dei club che formano gli organici per la prossima stagione. Quello della Bartoccini Mc Restauri Perugia sta prendendo forma, con qualche conferma e qualche partenza, lo conferma il direttore sportivo Remo Ambroglini (nella foto): "I tecnici Andrea Giovi e Guido Marangi restano con noi. Avere una continuità tecnica è molto importante. Traballi ha ricevuto la chiamata di un club che le può dare prospettive molto alte, e non siam riusciti a trattenerla. Abbiamo voluto tenere uno zoccolo duro di giocatrici. Siamo partiti da Sirressi e Ricci, ma resteranno anche delle altre. Per quanto riguarda le entrate, siamo partiti cercando ragazze italiane che avessero già degli anni di esperienza in questo campionato. Sarà una squadra molto italiana e con elementi che hanno già alle spalle qualche anno di militanza nella massima categoria. Loro, insieme alle ragazze confermate, daranno subito una certa solidità e una precisa impronta al gruppo. Poi Perugia è praticamente costretta anche a fare delle scommesse facendo scouting su campionati che altre società non attenzionano. Lo abbiamo già fatto la passata stagione, per esempio con Cekulaev, che nessuno conosceva, o con la stessa Nemeth. Cito anche Gryka, che inizialmente poteva sembrare un oggetto misterioso, lei ha scelto di tornare in Polonia e potrà così chiudere la stagione giocando i play-off nel suo paese. Possiamo dire che il prossimo anno avremo quattro straniere. Con il roster praticamente al completo e sono particolarmente soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Sono stati mesi di lavoro particolarmente intensi e crediamo di aver allestito una squadra competitiva per la categoria e che possa regalarci altre soddisfazioni".