Bartoccini, Messina osservata speciale

PERUGIA – Torna in campo oggi la serie A2 femminile che ha in programma la sedicesima giornata di campionato. Le prime due della classifica però hanno già anticipato e dunque la Bartoccini Fortinfissi Perugia, e Busto Arsizio, staranno alla finestra per osservare le avversarie. Le magliette nere presteranno particolare attenzione alla gara di Messina che è la prossima avversaria, sabato 13 gennaio. Le ragazze del tecnico Andrea Giovi, nel frattempo, devono anche preparare il quarto di finale della coppa Italia dato che mercoledì 10 gennaio ospiteranno nella gara unica la formazione del San Giovanni in Marignano per fare un altro passo avanti. La squadra umbra si sta allenando al completo, con l’eccezione della centrale Princess Atamah che in questi giorni indossa la maglia della nazionale under 20 femminile nel torneo Vewza che si sta disputando a Ragusa. Le azzurrine sono andate bene e proprio oggi giocheranno la gara finale. A tre giornate dal termine i tifosi cominciano a fare i conti in vista della seconda fase.