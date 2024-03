Bartoccini Perugia, grande festA promozione. Il presidente: "È stata un’impresa fantastica"

È grande la gioia per l’impresa compiuta, un trionfo in serie A2 femminile che è stato davvero senza discussioni per la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Le magliette nere hanno scritto nuovamente una pagina di storia della pallavolo umbra conquistando la promozione nella massima categoria al termine di una stagione dominata in lungo ed in largo. Dopo la coppa Italia è arrivata la vittoria del campionato, per un’accoppiata mai riuscita prima. Ai festeggiamenti sul campo è seguita una cena in autogrill e un brindisi con i tifosi che hanno atteso il ritorno della squadra dalla trasferta in terra lombarda. Il traguardo centrato restituisce alla città il posto nella aristocrazia della pallavolo italiana. Al settimo cielo il presidente Antonio Bartoccini che ha detto: "La tensione per questa partita era alle stelle. È stato un anno pesante dal punto di vista delle sensazioni, sono stanchissimo ma ce l’abbiamo fatta. Abbiamo fatto un’impresa fantastica. La ciliegina l’avevamo messa con la coppa Italia, ora c’è anche la torta". Ha fatto centro al primo tentativo il tecnico Andrea Giovi: "È stato un anno straordinario dall’inizio. Straordinario per il risultato ma soprattutto per il percorso di questa squadra. Credo che questo sia un traguardo arrivato alla fine di un bel viaggio fatto insieme alla squadra, allo staff e alla società. Ci siamo tenuti per mano tutto l’anno, ora siamo al traguardo ma guardiamo a tutto il percorso". Le parole della libero e capitano Immacolata Sirressi: "È una grandissima emozione da condividere con tutti, compagne, società, staff e tifosi. È stata una stagione entusiasmante e a tratti dura, ma ce l’abbiamo fatta. Sono emozionata e piena di gioia".

In attesa della festa coi tifosi che dovrebbe esserci in occasione dell’ultima partita casalinga del 30 marzo, il giorno prima di Pasqua, si gode una soddisfazione enorme la società sportiva che per la seconda volta conquista una promozione, e sempre in A1. Il presidente di Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris ha commentato così: "Ho contattato Antonio Bartoccini non appena caduta l’ultima palla, ma a nome di tutte le società consorziate, rinnovo pubblicamente i complimenti alle atlete, a tutto lo staff, al club e a tutti gli sponsor per il traguardo raggiunto. Una stagione da ricordare, che ha visto Perugia conquistare in anticipo la promozione, nonché la coppa Italia".

Alberto Aglietti