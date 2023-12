Bartoccini sfida Soverato

A cavallo del Natale la serie A2 femminile non si ferma, oggi la compagine della Bartoccini Fortinfissi Perugia torna a Pian di Massiano (ore 17) ed ospita la settima in classifica Volley Soverato. La determinazione non manca alle ragazze del tecnico Andrea Giovi che sono decise ad accumulare più punti possibili per trovare la strada più agevole nella seconda fase. Pronta a sfruttare i suoi spazi, qualora ce ne sarà la possibilità, la libero Alessia Lillacci, unica atleta umbra della squadra. Alla vigilia l’opposta colombiana Ivonee Montano dichiara: "Le prossime due avversarie sono squadre con le quali abbiamo già giocato e ne siamo uscite vittoriose. Dobbiamo però giocare come se non le avessimo mai affrontate, perché sono squadre abituate a lottare in ogni partita. Dobbiamo mantenere il nostro ritmo e continuare a giocare bene e unite come sempre". Lontano dal proprio pubblico le meridionali dirette dall’allenatore Ettore Guidetti hanno vinto solo la gara d’esordio, contro quello che è il fanalino di coda della classifica. Come di consueto per le gare della seconda categoria nazionale, chi non sarà a bordo campo potrà seguire la sfida collegandosi a volleyball world dove sarà trasmessa gratuitamente la partita in diretta streaming. Cinque i duelli già disputati negli scontri diretti, le umbre conducono con tre affermazioni e due sconfitte.

In occasione della partita con Volley Soverato, la Bartoccini Fortinfissi Perugia festeggerà insieme ai propri tifosi il Natale. Ci sarà anche una lotteria gratuita.

Arbitri: Fabio Pasquali (BO) e Denise Galletti (MN).

: Ricci - Montano, Cogliandro - Bartolini, Kosareva - Traballi, Sirressi (L).

Soverato: Romanin - Okenwa Akuabata, Barbazeni - Guzin, Frangipane - Buffo, Vittorio (L). Alberto Aglietti