Bartoccini sulla strada giusta. Marangi: "Stiamo crescendo"

A poco meno di un mese dal debutto nella massima categoria femminile mostra qualche progresso la formazione della Bartoccini Mc Restauri Perugia. Sabato a Scandicci le magliette nere hanno potuto testarsi contro una delle formazioni più accreditate del campionato, le vicecampionesse d’Italia in carica. La sconfitta al tie-break ha evidenziato la crescita delle umbre che cercano gli automatismi nel gioco. Il match contro Scandicci è terminato con una vittoria al tie-break in favore delle padrone di casa, ma per dovere di cronaca va sottolineato come il primo parziale si è svolto con azioni a tema e ad obiettivi. I punteggi dei set sono di 25-19, 25-16, 21-25, 20-25 e 15-13. Insomma, una rimonta quasi riuscita per le Black Angels, anche se parlare di risultato in questo momento della stagione appare di secondaria importanza.

Così il viceallenatore Guido Marangi: "Siamo in fase crescita, questo ha detto l’allenamento con Scandicci. Poi su alcune cose dobbiamo ancora trovare una nostra identità di gioco, ma ho visto segnali positivi. In ricezione sicuramente faremo meglio, magari prendendo qualche ace in meno, staccando le palle da rete per giocare in maniera più morbida, anche perché in attacco abbiamo cinque bocche da fuoco importanti che possono risolverci situazioni complicate. In questo momento è importante allenarsi con avversari che non siano le tue compagne di squadra e poi, giocare contro una squadra di alto livello come Scandicci, fa piacere e crea maggiori stimoli". Le toscane restituiranno la visita mercoledì 11 settembre, inizio test alle ore 15,30 al palasport di Pian di Massiano.

A.A.