Bastia, successo per il memorial Sulpizi Giulietti

BASTIA UMBRA – Successo per il torneo Memorial Sulpizi Giulietti che è andato in scena nei comuni di Assisi, Bastia Umbra, Cannara e Torgiano. Grande la soddisfazione del club Bastia Volley, organizzatrice di questo grande evento che ha visto arrivare in Umbria ventiquattro squadre di pallavolo giovanile provenienti da tutta Italia. Nella categoria under 14 femminile la vittoria è andata alle campane della Fiamma Torre Annunziata che hanno superato al tie-break la Volley Silea due a uno (25-21, 12-25, 15-10). Nella categoria under 16 femminile hanno trionfato le venete del Volley Silea superando la Pallavolo San Giorgio Piacentino al termine di una combattutissima finale terminata al tie-break (25-27, 25-20, 15-13). Terzo posto per la squadra locale della Volley Giovanile Assisi, battuta la Volley Arezzo. Nella finale under 18 femminile a cantare vittoria è stata la Pallavolo Firenze Ovest che ha superato l’Ambra Cavallini Pontedera. Terzo posto di prestigio per la squadra di casa della Bastia Volley che ha avuto la meglio sul Fabriano.