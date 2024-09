Battuta Trento al tie-break, il giapponese subito decisivo. Ishikawa show, è il nuovo re di Perugia

PERUGIA

3

TRENTO

2

(25-18, 19-25, 15-25, 25-17, 15-9)

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 6, Ishikawa 20, Loser 6, Ben Tara 14, Semeniuk 15, Russo 7, Piccinelli (L), Cianciotta, Herrera 1, Colaci (L). N.e.: Candellaro, Zoppellari, Plotnytskyi. Allenatore: Lorenzetti.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 3, Lavia 9, Resende Gualberto 12, Garcia Fernandez 24, Michieletto 11, Kozamernik 6, Pesaresi (L), Bristot, Magalini, Laurenzano (L), Acquarone. N.e.: Pellacani, Bartha. Allenatore: Soli.

Arbitri: Lot, Pozzato.

Perugia è sempre sul trono, Perugia ha un nuovo re. Anzi, un imperatore giapponese: non è un caso che Yuki Ishikawa abbia messo a terra gli ultimi palloni che hanno regalato agli umbri di Lorenzetti la Supercoppa Italiana, primo trofeo stagionale. Il talento nipponico è una delle novità nella squadra campione d’Italia, ma essendo in Italia già da diversi anni si è inserito subito benissimo in un meccanismo nel quale Giannelli ha insistito molto su di lui, non solo negli ultimi punti. E dire che a un certo punto sembrava che Trento potesse anche confezionare la grande sorpresa, dopo essersi portata sul 2-1 grazie a Garcia Fernandez, ma nel momento cruciale la favorita si è ricompattata e ha trovato le alternative giuste per fare festa in un PalaWanny tutto esaurito per l’occasione. Sotto gli occhi del presidente Fipav Manfredi e del ct De Giorgi, la stagione del volley maschile è iniziata all’insegna dello spettacolo.