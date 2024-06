Beach volley. Zaytsev a caccia di punti per partecipare al King & Queen

Il pallavolista Ivan Zaytsev potrebbe diventare il primo atleta della serie A indoor a prendere parte al King & Queen beach volley tour. Lo zar, ormai ex della Lube, dopo la prima tappa del campionato italiano di beach volley, dal 20 al 22 giugno, parteciperà ad Alba Adriatica al torneo King serie A, dove ci saranno gli atleti che hanno appena terminato il campionato indoor di pallavolo. In meno di due mesi, il noto campione dovrà collezionare i punti utili alla partecipazione al King of the beach, riservato ai migliori atleti di beach volley in base alla classifica aggiornata Fipav, in programma il 6 e 7 agosto.

Il torneo, giunto alla venticinquesima edizione, si terrà come di consueto al lungomare centro di Civitanova, nel tratto di spiaggia libera tra lo chalet ‘Il Veneziano’ e ‘Attilio’. Zaytsev ha già praticato il beach volley in gioventù, vincendo, nel 2008, il tricolore con Giorgio Domenghini. "Tanta curiosità – commentano gli organizzatori del King & Queen of the beach – quindi per l’esordio di Zaytsev e Lupo (vice campione olimpico a Rio), quest’ultimo non ha mai giocato il King e quindi è giusto parlare di una doppia attesa. L’unico dubbio che verrà sciolto abbastanza presto è se la confederazione Europea di pallavolo concederà a Lupo e Zaytsev la wild card per partecipare alle finali dei campionati Europei che si svolgeranno in Olanda a partire dal 13 agosto. In quel caso, ovviamente si complicherebbe il sogno degli organizzatori del King in quanto sarebbe certo e comprensibile che la nuova coppia del beach italiano, allenata da Marco Solustri, darebbe la priorità agli allenamenti per affrontare la finale continentale". Zaytsev ha da poco annunciato il suo addio alla Lube, formazione con la quale ha vinto numerosi trofei.