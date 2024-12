Bel colpo della Megabox. Ecco il martello Carletti

La Megabox corre ai ripari e lo fa con un innesto di qualità. È la 24enne Federica Carletti la nuova schiacciatrice della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. 1.84, nata il 14 marzo 2000 a Carrara, in questa stagione ha militato nella Reale Mutua Fenera Chieri. Ha disputato quattro stagioni in A2, le prime due alla Sorelle Ramonda Montecchio Maggiore e le successive alla Futura Busto Arsizio e quindi alla Eurospin Ford Pinerolo. A Pinerolo ha disputato il suo primo campionato in A1 nel 2022-23, sono seguiti una stagione a Busto Arsizio con la Uyba e poi la breve esperienza a Chieri. Queste le prime parole della nuova schiacciatrice delle tigri: "Sono molto contenta di essere qui a Vallefoglia, tutti mi hanno parlato di un buonissimo ambiente. Delle mie compagne conosco soprattutto Michieletto e De Bortoli, con cui ho giocato, e non vedo l’ora di lavorare con Andrea Pistola, il fatto che ci sia lui è stato determinante nella mia scelta. Arrivo per proseguire nella mia crescita come posto 4, l’anno scorso avevo un ruolo meno definito, a metà tra opposto e schiacciatrice. Mi aspetto di poter dare il mio contributo, trovando spazio in campo e rendendomi utile alla squadra e al club per raggiungere gli obiettivi prefissati. Conosco bene Pesaro e il suo entroterra, il mio ragazzo è di Fano e capito molto spesso qua. Amo il mare e fare shopping, nel tempo libero studio: ho terminato la triennale di Scienze Motorie ed ora studio per la Laurea Magistrale".

Dice il presidente Ivano Angeli: "Siamo felici che Carletti abbia accettato la nostra proposta: l’abbiamo voluta per le sue qualità tecniche, per la sua mentalità, per la sua capacità di saper stare in gruppo. La sua presenza ci permette di continuare nel nostro progetto di costruzione di una squadra futuribile"

b. t.