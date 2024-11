Bergamo e Busto, da outsider a protagoniste. Quarto successo in sei gare per le orobiche

La Volley Bergamo e la Eurotek Uyba Busto Arsizio non smettono di stupire. La formazione bergamasca, partita con il chiaro obiettivo di centrare una salvezza tranquilla, domenica ha vinto la sua quarta partita su sei disputate, salendo a quota 12 punti e affiancando al quarto posto Scandicci. Un gioco spumeggiante, tanto coraggio e tanta determinazione hanno consentito alle ragazze di coach Carlo Parisi di superare l’ ostica Vallefoglia per 3-1. "Se riusciamo a restare concentrati e a tenere la testa nel match, possiamo battere chiunque" ha detto orgogliosa capitan Mlejnkova. Benissimo anche la Uyba Busto Arsizio che, domenica pomeriggio, ha superato per 3-2 Pinerolo vincendo il terzo match consecutivo. Da quando coach Caprara ha dato le dimissioni (qualcosa si era rotto con lo spogliatoio), per le farfalle sono arrivate solo vittorie sotto la guida di coach Enrico Barbolini, mentre prima si erano registrate tre sconfitte.

Fulvio D’Eri