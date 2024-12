Bergamo, via al ritorno: si comincia con Perugia. Bertini: "Scontro diretto per centrare la salvezza"

La Volley Bergamo 1991 cerca il successo contro Perugia nella prima di ritorno per compiere un passo probabilmente decisivo verso la salvezza (obiettivo primario della società orobica) e continuare a veleggiare tra le prime otto in Serie A1. Appuntamento importante oggi pomeriggio alle 17.30 per la formazione bergamasca allenata da Carlo Parisi che, insieme a Busto Arsizio, è per ora la lieta sorpresa del campionato.

All’andata a Perugia, contro una squadra che ha poi terminato l’andata in quartultima posizione con 11 punti, finì 3-0 per Vittoria Piani e compagne. "Ogni partita è una storia a sé, tra l’altro quella a Perugia è stata molto particolare perché siamo partiti molto male, eravamo sotto di tanti punti, pian piano abbiamo recuperato e poi, nel secondo e terzo set, siamo stati sempre in controllo – dice Matteo Bertini, direttore sportivo di Bergamo -. Arriviamo a questa partita con una buona consapevolezza, un bel bottino di punti e tanta tranquillità, però dobbiamo anche pensare che si tratta di una partita in casa con una diretta concorrente per la salvezza, che ci può consentire di fare un passo in più verso il nostro obiettivo".

Fulvio D’Eri