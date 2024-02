Biancorossi alla finestra. Spareggio, primo round allo Zaksa sull’Halkbank

L’attenzione della Lube è tutta sul campionato e sulla sfida di domani contro Modena, ma intanto si è giocata l’andata dello spareggio di Champions League tra lo Zaksa e l’Halkbank. Il primo atto del duello che decreterà proprio i prossimi rivali di Civitanova nei quarti. In Polonia i tre volte di fila campioni d’Europa dello Zaksa hanno superato 3-2 i turchi al termine di una partita durata ben 149 minuti e a lungo interrotta nel tie-break per problemi al protocollo elettronico. Indebolito dall’assenza dello schiacciatore mancino Sliwka (oggetto del desiderio della Lube, in scadenza di contratto ma attratto dalle ricche sirene nipponiche) ai box per un infortunio alla mano sinistra, lo Zaksa ha avuto la meglio trascinato dai 24 punti di Kaczmarek, mentre Ankara ha avuto un brillante Ngapeth da 21 punti e un Abdel Aziz insolitamente poco produttivo. Tuttavia il risultato lascia molte possibilità di qualificazione-impresa per la squadra allenata da Kovac, ex giocatore della Lube. Nel caso si replicherebbe l’accoppiamento dei quarti di finale di un anno fa che costò l’eliminazione al collettivo di Blengini. Il ritorno si disputerà mercoledì, i quarti il 21 e il 28 febbraio.

an. sc.