Tutto esaurito alla cena dei tifosi. Stasera c’è "M’illumino di Lube». Festa con giocatori e staff tecnico

A due giorni dalla prima partita del 2025, domenica in casa contro Verona con diretta nientemeno che su Rai2 (fischio d’inizio ore 15.20) il nuovo anno inizia per la Lube con la tradizionale grande festa organizzata dai tifosi di Lube nel Cuore. "M’illumino di Lube" il nome scelto per l’iniziativa di stasera che, proprio come un anno fa, andrà in scena dalle 20.30 nella elegante cornice di Villa Gazzani di Civitanova.

Ad arricchire la cena sociale dell’associazione ancora una volta ci sarà la presenza in massa di tutta la Lube, dai giocatori allo staff tecnico, dai collaboratori alle più alte cariche dirigenziali. Non è escluso l’arrivo anche di figure legate alla proprietà, dodici mesi fa ad esempio parteciparono la presidentessa Simona Sileoni e il presidente onorario Luciano Sileoni. Di certo le adesioni sono arrivate così copiose da parte dei tifosi che la cena è "tutto esaurito" da giorni, non ci sono più posti liberi.

La conviviale sarà come sempre all’insegna dell’allegria con momenti di svago tra karaoke, simpatiche interviste doppie, giochi a premi e pure cori dei supporter accompagnati dagli immancabili tamburi. Insomma si ricreerà il calore della curva dell’Eurosuole Forum dove i tifosi più caldi, sempre presenti e di rosso vestiti, si sono goduti da ottobre una Lube perfetta nelle gare interne, capace di centrare dieci successi successi su altrettante gare giocate all’Eurosuole Forum-fortino di Civitanova tra regular season in SuperLega, Challenge Cup e Coppa Italia.

L’ultimo domenica ai danni di Milano, un 3-2 pesante perché ha riportato Civitanova nella Final Four di Coppa Italia dove mancava dal 2021 (e anche Verona si è qualificata, addirittura i gialloblù non superavano i quarti dalla stagione 2004-2005). Insomma ci sono le premesse per rendere ancora più festosa la serata di Lube nel Cuore.

A proposito dei tifosi, proprio ieri il club biancorosso ha reso noto che si sta organizzando la trasferta per la Final Four di Coppa Italia che si terrà alla Unipol Arena di Bologna il 25 e il 26 gennaio (semifinale il sabato alle 18.30 contro l’Itas Trentino, seconda semifinale stagionale dopo quella del Mondiale). Per tutte le info necessarie e per le prenotazioni è possibile rivolgersi al referente Giuseppe Cozzi durante la cena di Lube nel Cuore, nel pomeriggio della partita del 5 gennaio tra Cucine Lube Civitanova e Rana Verona, oppure contattandolo telefonicamente al numero 340 8609198, tra le ore 15.30 e le 19 entro il 7 gennaio.

