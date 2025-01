Volley femminile A2. Il ds Storani: "Cbf Balducci, la sfida con Messina è una tappa fondamentale della stagione»

"È importantissima la gara di domenica contro Messina perché è uno scontro diretto, perché finora ne abbiamo vinto uno solo (Brescia in casa) e perché è ora che la squadra dimostri le qualità". Maurizio Storani, direttore sportivo della Cbf Balducci, guarda con molto interesse al match interno di domenica alle 17 contro le siciliane, seconda forza con 33 punti del girone A dell’A2 di volley femminile mentre le maceratesi sono terze a quota 27. La Cbf Balducci deve riscattarsi dal passo falso a casa della capolista San Giovanni in Marginano. "Noi – Storani osserva il cammino in campionato in cui si è giocata la quarta giornata di ritorno – pensavamo che la situazione potesse essere migliore. Siamo terzi, ma le aspettative erano più alte rispetto a quanto sta avvenendo". In simili casi si parla con la squadra. "Le ragazze sono le prime a non essere soddisfatte del rendimento, il nuovo anno deve segnare per noi l’inizio di un’altra fase in cui dovremo cambiare marcia". Anni fa la Cbf Balducci ha centrato la promozione in A1 e in quella stagione la sconfitta a Olbia ha segnato lo spartiacque, dopo quel match è scattato un qualcosa nella squadra che si è mostrata un blocco compatto in campo. "Mi auguro che ciò possa verificarsi anche ora, che ci sia quella reazione attesa. Noi giochiamo bene fino a un certo punto ma non siamo continui nei momenti topici contro i team più accreditati".

Ed ecco all’orizzonte la sfida con Messina uscita vincitrice nel match dell’andata. "Quella partita – ricorda Storani – ha detto che Messina è forte, che può contare su ottime giocatrici come l’opposta Diop, sulla centrale Olivotto che lo scorso anno era in A1, ha un’ottima palleggiatrice e si è rinforzata con un’americana e una bulgara. Si tratta di una realtà che punta chiaramente alla promozione in A1. Noi dovremo dare tutto per vincere, è una di quelle gare che può cambiare il corso di una stagione. La Cbf Balducci è all’altezza del compito sul piano tecnico, ma è ora di dimostrarlo sul campo dove serviranno più cattiveria e determinazione".

l. m.