La Savino pronta a correre. Ma che trappola a Perugia

Con il secondo posto in classifica e l’accesso alla final four di Coppa Italia la Savino Del Bene riprende stasera alle 20.30 (diretta Rai Sport e vbtv) la corsa in campionato scendendo in campo al Pala Barton contro Perugia. Quest’ultima, neopromossa dopo aver dominato la scorsa stagione in A2, è attualmente undicesima con tre sole vittorie in quindici partite. Sulla carta parrebbe quindi un impegno agevole per Scandicci, ma sappiamo benissimo che non è mai così visto che le sorprese sono sempre in agguato, come ammonisce il coach biancoblù Marco Gaspari: "Di sicuro ripartire dopo una pausa, anche se piccola, è sempre qualcosa su cui mettere bene l’attenzione anche perché Perugia ha fame di punti per raggiungere prima possibile la salvezza. D’altra parte le umbre hanno dimostrato che se si lasciano giocare diventano pericolose e di conseguenza per noi sarà fondamentale ritrovare da subito l’ordine a muro-difesa dando continuità ai vari reparti. Di conseguenza è una partita a cui teniamo tanto e il primo step per affrontarla deve essere la concentrazione".

Altro motivo per cui la Savino Del Bene dovrà fare di tutto per tornare a casa con i tre punti è quello di allungare sulle immediate inseguitrici Novara (a tre punti) e Milano (a cinque, ma con una partita in meno) che domani al Pala Igor si incontreranno fra loro. Due le ex in campo: nelle file dello Scandicci la centrale Nwakalor che ha giocato per le Black Angels dal 2021 al 2023, su fronte opposto la pari ruolo Benedetta Bartolini, biancoblù nella stagione 2021-2022 nella quale vinse la Challenge Cup.

Fra i molti motivi d’interesse della partita anche la sfida fra le due opposto: Antropova, miglior marcatrice della A1 con 371 punti realizzati, e l’ungherese Németh, seconda con 315. Fino ad oggi le due squadre si sono affrontate nove volte, con la Savino Del Bene che si è aggiudicata tutti gli incontri cedendo alle umbre solo un punto e cinque set in totale. Nel girone di andata a Palazzo Wanny Perugia fu sconfitto per 3-0 con MVP e top scorer Antropova che realizzò 27 punti contri i 16 di Nemeth.

Franco Morabito