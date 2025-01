Volley. Sir Perugia chiude il 2024 imbattuta: "Livello sempre alto»

PERUGIA – Ha chiuso il 2024 imbattuta la Sir Susa Vim Perugia, negli ultimi sette anni sono quattordici i trofei messi in bacheca, col record d’imbattibilità tra il 2022 ed il 2023, e nuovi traguardi davanti. La supercoppa italiana è stata messa già in tasca, i block-devils inseguono ora la coppa Italia, lo scudetto e la champions league. I bianconeri hanno superato i quarti di finale e puntano a conquistare la coccarda tricolore, un trofeo che hanno già alzato in quattro occasioni.

In seguito alla vittoria di lunedì scorso il centrale Sebastian Solé (nella foto) ha affermato: "Obiettivo centrato, sono veramente contento perché non era scontato vincere, in una gara secca può succedere di tutto. Non era semplice contro una rivale capace di giocare in maniera sbarazzina, faccio veramente i complimenti ai miei compagni perché ce la siamo meritata per tutto quello che in questo periodo abbiamo fatto. Avere un palleggiatore come Giannelli è fantastico, con lui è più facile giocare. Ce l’abbiamo messa tutta nei momenti più difficili, è stata lì che si è vista la mostra forza, è entrato Semeniuk e ha fatto bene. Le difficoltà sono state sulla loro battuta, loro hanno picchiato e noi ovviamente abbiamo un po’ faticato con il cambio palla ma siamo riusciti a mantenere il livello alto".

Il capitano Simone Giannelli ha detto: "Sapevamo quanto Modena potesse essere insidiosa, ma siamo stati bravi noi a reagire. La sfida con Verona sarà bella ed intrigante".

