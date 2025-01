Volley mercato. Offerte allettanti su Lagumdzija da club turchi e russi

Chissà se stasera, seduto tra i tifosi più fedeli e che più lo acclamano, Adis Lagumdzija cancellerà le loro preoccupazioni in chiave mercato. Come confermatoci sul Carlino di ieri dal dg Giuseppe Cormio, sull’opposto sono piombati club russi e turchi e gli avrebbero consegnato proposte di ingaggio assai allettanti. Aggiungiamo impareggiabili per qualunque team di SuperLega. Cormio ha precisato che la Lube ha iniziato a discutere con il 25enne per il rinnovo del contratto ma l’adeguamento sarebbe al ribasso, non tanto per insoddisfazione verso l’atleta (che comunque è chiamato a dare di più, specie quando conta), quanto per continuare la nuova filosofia sui costi voluta dalla proprietà. Vedremo quali saranno gli sviluppi, va detto che al momento la Lube è abbastanza sorniona sul mercato e la cosa appare comprensibile ricordando che l’organico in estate ha subito una seconda mezza rivoluzione, c’è un nuovo allenatore ed è giusto aspettare un po’ nel valutare i tanti talenti giovani a disposizione.

Nelle ultime ore invece sono circolate indiscrezioni in casa Modena. Sembra che la società emiliana non voglia rinnovare con Buchegger e starebbe pensando a Romanò, in uscita a sua volta da Piacenza dove lancerebbero il baby Bovolenta. Inoltre lo schiacciatore gialloblù Rinaldi pare abbia aperto alla possibilità di un approdo in Giappone, dove da qualche mese si è trasferito Recine. Coach Giuliani per l’eventuale sostituzione avrebbe indicato un altro giovane emergente in orbita Nazionale come Porro in forza a Padova.

Andrea Scoppa