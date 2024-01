Biancorossi all’assalto di Perugia. La Lube va a caccia dell’impresa. Zaytsev: "La ricetta? Giocare bene»

La terza di ritorno di SuperLega rinnova la fiera rivalità che separa e contraddistingue Perugia e Civitanova. Alle 18 oggi al PalaBarton si gioca il 65° confronto tra le due regine della pallavolo italiana dell’ultimo lustro, un dominio per la verità più di marca Lube, che è stato spezzato lo scorso maggio dal ritorno di Trento. In una domenica che torna vecchio stampo, tutte in campo tra le 16 e le 18, proprio l’Itas è spettatrice interessata del match dato che guida la classifica con 34 punti, 3 in più sulla Sir. Questa volta il duello tra Perugia e Lube profuma meno di scontro al vertice perché i biancorossi sono indietro, quarti con 6 punti in meno rispetto agli umbri e di certo si presentano con più pressione. Civitanova ha l’obbligo di recuperare, quantomeno di salvaguardare il 4° posto in chiave playoff e deve cancellare l’atteggiamento e la sconfitta in Romania. Aggiungiamo che deve iniziare a far capire di che pasta è fatta.

Perugia fa paura al servizio dove risulta seconda per ace/set, è la migliore di tutti per attacchi e sta seguendo i dettami di Lorenzetti tanto da essere diventata prima per muri/set. Come ha detto Herrera ieri, la Lube ha tanti alti e bassi ma resta una squadra imprevedibile, capace di battere la stessa Perugia all’andata (senza Leon come oggi). Civitanova si presenterà al PalaBarton recuperando Motzo e al 99% Blengini tornerà all’antico. Chinenyeze ha smaltito il problemino fisico e, con lui in sestetto, spazio a Zaytsev. Proprio lo "zar", uno dei tanti ex, ha affermato alla vigilia: "Non c’è una ricetta specifica per battere Perugia, ma esiste una ricetta per mettere in difficoltà qualsiasi rivale ed è giocare bene. La nostra priorità in questo momento è di esprimere la nostra miglior pallavolo, consapevoli del fatto che non ci stiamo ancora riuscendo. La squadra lavora con coesione per invertire la rotta e alzare il livello qualitativo per poi beneficiare di maggior sicurezze in partita. Di sicuro il match in Umbria sarà ricco di difficoltà, vista la caratura degli avversari. Questa sfida contro dei rivali storici, anche per la vicinanza geografica, va sfruttata per farci valere in un confronto di prestigio e acquisire una maggiore dose di fiducia in vista del cammino nel girone di ritorno".

Le formazioni

Sir Susa Vim Perugia: palleggiatore Giannelli; opposto Herrera; schiacciatori Plotnytskyi e Semeniuk; centrali Flavio e Solè; libero Colaci. A disposizione Ropret, Ben Tara, Leon, Held, Russo, Candellaro, Toscani. All. Lorenzetti.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Lagumdzija; schiacciatori Zaytsev e Nikolov; centrali Anzani e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Thelle, Motzo, Yant, Bottolo, Diamantini, Larizza, Bisotto. All. Blengini.

Andrea Scoppa