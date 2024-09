Bisotto, laurea in Scienze motorie. "Quanta emozione, di più nel giorno del debutto da titolare nella Lube»

Jacopo Larizza da ieri è ufficialmente un nuovo giocatore di Milano come avevamo anticipato, in casa Lube parla Francesco Bisotto, il libero di riserva. Se il titolare Balaso viene soprannominato la "macchina" perché non si ferma mai e per l’intensità che mette ogni giorno, il 2002 piemontese, a Civitanova dalla scorsa estate, può quantomeno essere definito la "motocicletta". Sì perchè nella pausa tra il campionato e il ritiro ha preparato una tesi intitolata "Massimizzare le performance nella pallavolo, l’interazione tra la preparazione fisica e mentale". E venerdì Bisotto ha conseguito la laurea triennale in "Scienze delle attività motorie e sportive" all’Università di Torino. Insomma pallavolo giocata, ma anche su carta intestata... "Eh sì! Nella tesi di laurea – risponde – ho approfondito la relazione tra preparazione fisica e mentale di un team per massimizzare le prestazioni nella pallavolo. Il mio ciclo di studi non è affatto finito. Tra un tuffo e l’altro in palestra, sono pronto a completare il percorso. L’obiettivo è la laurea magistrale a Urbino".

A proposito di aspetto mentale, i brividi più intensi li ha provati il giorno della laurea o all’esordio da titolare in SuperLega?

"Entrambe esperienze forti! Non so se è bello da dirsi, ma l’emozione più grossa risale proprio al debutto in campionato sul campo di Perugia".

Come ha risposto il gruppo ai metodi di allenamento di coach Medei?

"Si percepisce tanto agonismo, in parte legato al carattere dei giocatori in un gruppo rinnovato. Gli esercizi con obiettivi mirati sono molto stimolanti".

A poche ore dal debutto in campionato, sabato sera in casa contro Padova, cosa vuol dire ai tifosi?

"Siamo un gruppo spavaldo, daremo il massimo. Chi ama la pallavolo con questa Lube si potrà divertire!"

Se potesse assimilare da un altro giocatore una dote, quale sarebbe?

"Sarà scontato dirlo, ma le capacità in ricezione di Balaso sono eccezionali. Se invece giocassi in un altro ruolo vorrei tanto l’elevazione di un ex come Motzo".

In zona Cesarini è arrivato Podrascanin, ma ha salutato il suo ex compagno di stanza Larizza.

"Nel nostro mondo, soprattutto negli ultimi anni, gli incastri di mercato non si limitano ai mesi di giugno e luglio. Salutare un amico e compagno di talento come Jacopo mi dispiace molto, ma so – conclude Bisotto – che si farà valere e sono strafelice di abbracciare un giocatore incredibile come Potke, che potrà darci molto".

Andrea Scoppa