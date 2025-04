Bisotto sostituisce Balaso: "È la mia chance"

Da riserva di qualità a titolare in una semifinale Scudetto e contro la più forte, nonché campione d’Italia. Francesco Bisotto parla della serie playoff che lo vedrà protagonista sostituendo capitan Balaso: "Ovviamente – dice il libero 22enne – sono molto dispiaciuto per quanto sta vivendo Fabio, il nostro è un gruppo unito ed è stato uno choc il suo infortunio. Avverto la responsabilità di affrontare da titolare la serie con Perugia, ma al tempo stesso vivo il momento come una chance da cogliere per mettermi alla prova e divertirmi. Di solito non faccio caso ai corsi e ricorsi del destino, ma sto iniziando a rifletterci visto che ho esordito lo scorso anno al PalaBarton Energy, ho avuto l’opportunità di giocare un set intero là nell’ultima regular season e inizierò le semifinali da titolare sullo stesso taraflex… magari un Gratta e vinci a Perugia prima o poi lo comprerò! Il dg dice che sono un clone del capitano? Allude all’etica del lavoro perché entrambi ci fermiamo in palestra per esercizi extra al fine di migliorare. Dovremo rimboccarci le maniche in ricezione, specie contro Plotnytskyi e Ben Tara".

an. sc.