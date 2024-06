Bottolo convocato dal ct De Giorgi. Chance azzurra per lo schiacciatore

Martedì prenderà il via l’ultima settimana di partite relative alla Volleyball Nations League 2024 e, con la qualificazione ai Giochi Olimpici già in possesso della nostra Nazionale, il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha operato giustamente delle variazioni nelle convocazioni. Per la terza tappa della manifestazione itinerante, questa volta almeno vicina poiché si svolgerà in Slovenia, l’ex coach della Lube ha tenuto a riposo il libero Fabio Balaso ma ha comunque chiamato un atleta di Civitanova: ovverossia Mattia Bottolo. Lo schiacciatore classe 2000 finora era sempre stato lasciato fuori, o meglio figurava tra i convocabili nell’elenco allargato ma sia in Brasile che in Canada il ct De Giorgi non lo aveva mai portato nel gruppo azzurro. Per il 24enne questa tappa conclusiva della VNL deve essere dunque sfruttata come una importante opportunità per avere più considerazione e magari strappare un posto tra gli azzurri che vivranno il sogno olimpico a Parigi tra poco più di un mese. Bottolo è reduce da un’annata di alti e bassi alla Lube e quasi sempre è partito dalla panchina, Blengini infatti gli ha preferito l’esperienza di Zaytsev. Lo "zar" dava più garanzie soprattutto nel fondamentale della ricezione, quello da qualche anno più fonte di problemi per la squadra biancorossa. Tuttavia nella parte finale della stagione Bottolo è cresciuto e piaciuto, dando un buon contributo tra attacco, servizio ma anche muri e applicazione difensiva.

In Nazionale era sempre stato nel gruppo scelto da De Giorgi, sia per gli Europei del 2021 che per i Mondiali del 2022 e ancora per il campionato continentale del settembre scorso. Non è mai stato in grado di togliere la titolarità al duo Michieletto-Lavia, però Bottolo c’era sempre. Nel corso di questa Volleyball Nations League invece De Giorgi gli ha preferito il neo giapponese Francesco Recine e pure il patavino Luca Porro.

Dal 18 al 23 giugno Mattia avrà come compagni di reparto proprio Recine e Porro, segno che De Giorgi vuole analizzarli tutti e tre insieme e poi potrà fare le opportune valutazioni. A completare il ruolo figurano anche il neo milanese e figlio d’arte Davide Gardini e lo schiacciatore modenese Tommaso Rinaldi.

La partenza per la tappa di VNL è prevista per domenica da Cavalese, poi mercoledì l’Italia sfiderà la Polonia, giovedì la Bulgaria (Bottolo contro Blengini), il 22 giugno la Slovenia e infine il 23 la Turchia.

I giocatori convocati dal ct De Giorgi. Palleggiatori: Marco Falaschi, Paolo Porro, Riccardo Sbertoli. Schiacciatori: Mattia Bottolo, Davide Gardini, Luca Porro, Francesco Recine, Tommaso Rinaldi. Centrali: Edoardo Caneschi, Lorenzo Cortesia, Leandro Mosca, Giovanni Sanguinetti. Opposti: Alessandro Bovolenta, Fabrizio Gironi.