Bottolo. "Dobbiamo alzare ancora il livello del nostro gioco»

In casa Lube la settimana è particolarmente prolifica in quanto a dichiarazioni. Martedì è stata la volta di Boninfante, mercoledì di Balaso e ieri di un’altra, quella di Bottolo. Lo schiacciatore veneto ha detto la sua in previsione del secondo big match consecutivo. Dopo il buon punto incamerato al PalaBarton e costato la vetta a Perugia, i biancorossi sognano di sgambettare la Gas Sales Bluenergy Piacenza, locomotiva della SuperLega con un en plein di sei vittorie su sei e un solo punto lasciato per strada. "In arrivo c’è un test durissimo - esordisce il 24enne alla Lube dal 2022 – la Gas Sales ha vinto tutte le partite esprimendo un buon livello e alternando gli atleti a seconda delle situazioni. Siamo reduci da una partita rocambolesca a Perugia, abbiamo preso un punto al termine di un match che ognuna delle due squadre avrebbe potuto fare proprio. Ora ci aspetta una bella partita all’Eurosuole Forum contro Piacenza. Dall’inizio della stagione abbiamo giocato veramente bene in casa e vogliamo continuare a farlo sfruttando il fattore pubblico che per noi è molto influente. In cosa dobbiamo migliorare? Non mi fossilizzerei su un singolo aspetto, per me dobbiamo lavorare per alzare il livello in tutti i fondamentali. Lo stiamo già facendo partita dopo partita. Gli inizi di stagione sono tutti simili, stiamo dando vita, poco alla volta, a un nostro stile di gioco. Ci diamo da fare - conclude lo schiacciatore veneto - per accelerare questo processo".

an. sc.