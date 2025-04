Sir Susa Vim Perugia a un passo dalla finale scudetto dopo la vittoria su Civitanova

Non c’è dubbio che la seconda vittoria nella semifinale dei play-off scudetto ponga la Sir Susa Vim Perugia in una situazione molto comoda. Manca un successo ai block-devils per eliminare Civitanova Marche e andare in finale. Se ciò avvenisse mercoledì sera al palasport di Pian di Massiano, i campioni d’Italia eviterebbero anche di scendere in campo a Pasqua. Non vuole rilassarsi l’allenatore Angelo Lorenzetti (nella foto) che afferma: "Dopo gara-uno ci aspettavamo una partita di questo tipo sicuramente, molto più tirata, più lunga, con i marchigiani che hanno fatto di tutto per arrivare al tie-break. Sapevamo che il risultato della prima sfida non era sincero, non che avessimo rubato qualcosa, ma certamente la rivale non si era espressa ai suoi livelli. Stavolta è cominciata veramente la serie. I ragazzi hanno fatto delle buone cose, siamo però stati un po’ insipidi nell’attacco di posto-quattro, e in difesa. È chiaro che non vogliamo fare a cambio con gli altri, però dobbiamo stare molto attenti perché la pallavolo lo conosciamo, io sono vecchio e ne ho viste di tutti i colori nei play-off, anche lo scorso anno ne sono successe tante, l’anno prima ancora di più". È apparso molto soddisfatto il presidente Gino Sirci: "Vincere a Civitanova Marche è sempre bellissimo, è uno di quei campi dove le vittorie contano il doppio. Un vero atto di forza di Perugia. Fin dai primi set abbiamo visto che noi eravamo un po’ superiori, ma nell’ultimo set abbiamo fatto vedere che avevamo più battuta e più gioco. È stato un grande spettacolo e soprattutto una vittoria che, con il pubblico che abbiamo vale tanto. Mercoledì sera appettiamo un grande pubblico nel nostro bellissimo scenario. Non so se sarà la partita decisiva, ma sicuramente sarà molto bella".