Braccio di ferro in vetta. Cbf Balducci sotto esame

Riflettori sul big match tra Cbf Balducci e Omag Mt San Giovanni in Marignano: alle 17 si sfidano a Macerata le leader del girone che hanno vinto le prime tre gare dell’A2 di volley femminile. "Il derby tra le due formazioni in vetta muoverà classifica" dice Alessia Mazzon, centrale delle maceratesi che ha giocato anche con la formazione romagnola. In estate le squadre hanno sostenuto dei test e quindi si affronteranno formazioni che si conoscono molto bene. "In quelle occasioni – racconta Mazzon – abbiamo fatto vedere di essere due ottime realtà. Il match a casa nostra ci è stato favorevole a differenza di quello in Romagna, ma sono test da prendere con le pinze perché sostenuti durante la preparazione e condizionati dai differenti carichi di lavoro. In quelle occasioni abbiamo comunque dimostrato entrambi di avere un ottimo livello di gioco per cui ci sono le premesse per assistere a una gara emozionante e combattuta su ogni pallone". Il San Giovanni si presenta al via con una formazione molto competitiva. "Loro – spiega Mazzon – possono fare affidamento su ottimi attaccanti laterali come Ortolani, Nardo e Piovesan, ma anche al centro hanno giocatrici che sanno mettere la palla a terra. Hanno diverse soluzioni offensive in tutte le rotazioni e il nostro muro difesa dovrà essere di alto livello". Ma anche la Cbf Balducci si presenta al via con un roster di qualità. "Siamo una squadra completa in ogni fondamentale, siamo unite, magari pecchiamo in ricezione ma c’è Giulia Bresciani a proteggerci. Dobbiamo mantenere il nostro livello di gioco e battere bene per rendere più facile la lettura per il muro difesa". La squadra maceratese ha aggiunto in estate degli elementi che si stanno integrando sempre meglio. "L’inserimento sta andando molto bene. Conoscevo le nuove arrivate e il gruppo si è amalgamato sempre più". È una partita importante e avrà un peso la presenza del pubblico. "Spero che venga numeroso, alla prima giornata contro Mondovì è stato bello e caloroso, l’augurio è che possa ripetersi anche oggi".

Il programma di oggi: Fgl Zuma Castelfranco Pisa-Akademia Sant’Anna Messina; Bam Mondovì-Orocash Picco Lecco; Brescia-Costa Volpino; Cbf Balducci-Omag MT San Giovanni in Maringnano; Clai Imola-Casalmaggiore. Classifica. Cbf Balducci, Omag Mt San Giovanni in Marignano 9; Messina 8; Brescia 6; Casalmaggiore 4; Imola, Lecco 3; Pisa 2; Costa Volpino 1; Mondovì 0.