Bresciani in campo stasera con Castellana Grotte. Atlantide, che colpo: preso il libero Pesaresi

Alle 19 oggi l’Atlantide giocherà in casa di Castellana Grotte la prima giornata di ritorno di Serie A2. L’intento dei Tucani è molto chiaro: salutare il 2023 con una vittoria contro i pugliesi, fanalino di coda insieme ad Ortona, e consolidare la propria posizione in zona playoff. Un obiettivo che la squadra allenata da Roberto Zambonardi, attualmente sesta con cinque punti di vantaggio sul gruppetto delle ottave, è fermamente decisa a raggiungere, e, proprio per questo, ha inserito nel suo roster Nicola Pesaresi, libero classe ’91, che è pronto a mettere a disposizione ’esperienza e le qualità accumulate durante tredici stagioni di Serie A (undici in SuperLega).

Giocatore di assoluto rilievo, che nella sua bacheca, pur senza dimenticare l’oro conquistato ai Giochi del Mediterraneo nel 2013 con l’Italia, pone in evidenza due Challenge Cup e lo scudetto e la Coppa Italia di A1 vinti nel 2017 con Civitanova. "Sono soddisfatto del mio passato pallavolistico – è stato il primo commento del libero marchigiano, che già potrebbe esordire con la maglia biancazzurra questa sera – ma è passato ed ora sono soddisfatto dell’occasione che mi offre il presente. È una sfida che ho accettato volentieri in una categoria che, di fatto, non conosco. Il primo obiettivo è quello di integrarmi nel gruppo per poi dare un buon contributo e levarci insieme qualche soddisfazione. Arrivo da un mese di allenamento a Modena, dove ho recuperato la forma. Non sono ancora al 100%, ma spero di poter sopperire con l’esperienza quando sarò chiamato in causa".

La scelta di portare Pesaresi tra i bresciani viene illustrata da coach Zambonardi: "A fine mercato ci è capitata un’occasione che non potevamo perdere. Nicola è un giocatore di altissimo profilo, che aggiunge classe ed esperienza al nostro gruppo". E proprio l’arrivo dell’ex libero di Milano e Verona potrebbe trasmettere energia ai Tucani per fare bottino pieno questa sera in Puglia e dare ulteriore slancio verso i playoff.

Luca Marinoni