Brilla la Sir Susa Vim Perugia. Stelle impegnate in Nazionale

Ancora in ferie i club della superlega maschile che guardano con attenzione i propri atleti impegnati con le rispettive nazionali. Tre gli elementi della Sir Susa Vim Perugia che scenderanno in campo nella terza settimana della volleyball nations league. Ultime gare di qualificazione per la final-eight e per le Olimpiadi. Dopo la qualificazione matematica a Parigi 2024 ottenuta la scorsa settimana, turno di riposo per gli azzurri Simone Giannelli e Roberto Russo. La nazionale italiana è in campo nel girone di Lubiana in Slovenia con un ampio turnover nei convocati consentendo ai due alfieri bianconeri un po’ di riposo. L’Argentina attualmente è la prima esclusa dalle otto migliori, i sudamericani con il centrale Agustin Loser, giocano in primis per un posto a Parigi 2024. In terra serba ci sarà come anticipato anche la Polonia di Kamil Semeniuk, con già in mano da tempo il pass olimpico ed anche quello per la finale in quanto paese ospitante. I campioni d’Europa sono al secondo posto alle spalle degli azzurri e cercano di chiudere al meglio contro Italia, Argentina, Serbia e Cuba. A Bangkok in Thailandia invece il Giappone del nuovo schiacciatore perugino Yuki Ishikawa, qualificazione a Parigi anche in questo caso già acquisita per i nipponici che stazionano al quinto posto in Vnl con 16 punti, sei vittorie e due ko. Il pass per la finale è vicino, i match contro Canada, Olanda, Francia e Stati Uniti saranno decisive.