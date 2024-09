Calcio, presentazione nei locali della Pro Ponte, ospite del presidente Antonello Palmerini. Cosmi: "Pontevecchio, grande storia»

"Con tutto il rispetto per le altre società e le altre realtà, ma la Pontevecchio ha una storia con la P maiuscola". Serse Cosmi suona la carica in casa rossoverde nella serata che segna ufficialmente il via della nuova stagione iniziata subito nel migliore dei modi con la qualificazione ai quarti di finale di coppa di Promozione e la vittoria per 5-0 sull’Arna alla prima di campionato. Una serata speciale per la Ponte San Giovanni sportiva che si è ritrovata nei locali della Pro Ponte, ospite del presidente Antonello Palmerini e dei suoi collaboratori. "É una serata particolare – ha sottolineato il presidente Nicola Albisi – perché celebriamo il connubio con un’associazione fondamentale per il nostro paese. Da parte nostra, sul piano sportivo, non nascondiamo certo la nostra ambizione. Dopo aver sfiorato l’Eccellenza nella passata stagione, quest’anno vorremmo provare in tutti i modi a centrare la promozione. Ma sempre seguendo la nostra politica di puntare sui ragazzi del nostro settore giovanile, cercando di valorizzarli. Adesso però non distogliamo l’attenzione dal campo. Domenica ci attende una gara molto complicata con il Ventinella e dobbiamo assolutamente farci trovare pronti".