Calendario. Ultima uscita pre natalizia. Ma si gioca anche a Santo Stefano

Quella in programma domani sarà l’ultima uscita pre natalizia della Lube ma nient’affatto l’ultima del 2024. Il giorno di Santo Stefano i biancorossi saranno di scena all’Opiquad Arena contro la Mint Vero Volley Monza (alle ore 17 con diretta Dazn, VBTV e Radio Arancia). Ancora, domenica 29 dicembre (alle ore 18 con diretta VBTV e Radio Arancia), il team di Civitanova si ritroverà nuovamente in campo all’Eurosuole Forum e sempre contro l’Allianz Milano. Stavolta per la sfida da dentro o fuori dei quarti di finale della Coppa Italia, gara valida per l’accesso alla Final Four di Bologna del 25 e 26 gennaio all’Unipol Arena. Confermato infine che il primo impegno del 2025 sarà il 5 gennaio e soprattutto avrà una importante ribalta tv.

La prima domenica del nuovo anno, infatti, vedrà il confronto tra Cucine Lube Civitanova e Rana Verona alle ore 15.20 con diretta Rai 2, VBTV e Radio Arancia.

an. s.