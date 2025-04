CBF Balducci sfida Messina per l'A1 di volley femminile: Mazzon pronta alla battaglia

"Saremo delle guerriere e agguerritissime in una serie che mette in palio l’A1 di volley femminile". Alessia Mazzon, centrale della CBF Balducci, parla della sfida contro Messina: domenica alle 18 si giocherà al Fontescodella gara 1, mercoledì in Sicilia si disputerà gara 2 e infine l’eventuale bella sarà a Macerata sabato 26. "Ci attende un avversario molto agguerrito e affiatato". La squadra maceratese ha iniziato a gettare le basi per il primo appuntamento della serie. "C’è un grande entusiasmo, in palestra c’è un clima sereno e gioioso".

Nella regular season le due formazioni si sono affrontate con una vittoria a testa: Messina ha vinto 3-1 in casa mentre al Fontescodella successo delle maceratesi con lo stesso punteggio. "Da loro – ricorda la giocatrice – siamo state molto contratte e non siamo riuscite a esprimere il nostro gioco, al ritorno abbiamo giocato da squadra". Dall’altra parte della rete c’è un Messina in grande forma capace di eliminare in semifinale Busto Arsizio senza ricorrere alla bella. "Loro – anticipa Mazzon – hanno attaccanti molto validi e noi dovremo forzare la battuta per essere ancora più efficaci a muro, sarà poi importante avere buone percentuali in ricezione dove possono contare su Diop che ha un servizio micidiale".

La CBF Balducci può anche contare su una centrale come Mazzon che a Trento ha fatto registrare con 24 punti percentuali da attaccante. "Non so spiegarlo, diciamo che è andata bene alla sottoscritta. In quella occasione c’è stata una forte intesa con le palleggiatrici, ho fatto anche qualche muro più del solito, speriamo di avere ancora un simile rendimento per aiutare la squadra". Contro Messina c’è da rivedere la stessa CBF Balducci compatta ammirata domenica in gara 3 contro l’Itas Trentino quando è stata mostrata una bella pallavolo ma soprattutto un gioco di squadra. I biglietti per gara 1 si possono acquistare nel circuito Vivaticket oppure al botteghino del Fontescodella che sarà aperto domani (17-19), sabato (10-12) e domenica dalle 16 fino a inizio gara.