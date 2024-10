Cbf Balducci, terza vittoria: "Bene così, ma c’è da crescere"

La Cbf Balducci è tornata da Lecco con 3 punti, ovviamente coach Valerio Lionetti è soddisfatto ma guarda anche cosa c’è da migliorare in vista dei prossimi impegni. "Sono emersi – osserva – dei limiti sul muro difesa, su cui stiamo già lavorando, c’è poi da crescere su alcune situazioni del cambio palla in cui dobbiamo essere ancora più precisi nelle scelte e nella precisione in generale". Non deve trarre in inganno perché è stato un 3-0 combattuto. "È stato diverso dagli altri fatti in precedenza, si è trattato – spiega – di una gara impegnativa. Loro hanno confermato di essere brave nel muro difesa, in simili casi bisogna rimanere concentrati e l’abbiamo fatto a tratti, forse un po’ meglio il primo set, nel secondo però siamo stati bravi e cinici poi a chiudere e a fare l’ultimo break nel terzo".

Ecco cosa pensa l’opposta Clara Decortes, Mvp del match dove ha realizzato 14 punti. "Abbiamo vinto la gara nei momenti più importanti, quando abbiamo cambiato ritmo e deciso di non mollare. Ogni punto è stato un punto determinante, nelle fasi finali è venuta fuori la nostra grinta perché Lecco ci aveva messo in difficoltà".

A un certo momento coach Lionetti ha poi mandato in campo anche la palleggiatrice Federica Braida. "Abbiamo giocato una buona gara, nonostante gli alti e bassi. C’è da riconoscere – dice la giovane alzatrice – che Lecco ha difeso molto bene e la partita non è stata semplice, ma alla fine siamo riuscite a conquistare l’intera posta in palio". E adesso si cominciano a gettare le basi per il match di domenica quando alle 17 nell’impianto maceratese arriverà San Giovanni in Marignano per una sfida tra le leader del girone A dell’A2 di volley femminile.