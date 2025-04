CBF Balducci trionfa 3-0 contro Messina: promozione in serie A1 a un passo

C’è soddisfazione delle giocatrici della CBF Balducci per la vittoria 3-0 (25-22 25-12 25-16) e per la prestazione contro Messina in gara1 della finale playoff che dà la promozione nella serie A1 di volley femminile, ma c’è anche la consapevolezza di non avere tagliato il traguardo perché domani alle 19 le ragazze giocheranno in Sicilia. "Teniamo i piedi per terra - osserva Alessia Fiesoli, capitano della formazione maceratese - e ora proveremo a chiudere il discorso in gara2. Nel giorno di Pasqua abbiamo espresso una bella pallavolo, non è emersa la tensione, che comunque c’era, di una finale. Ci siamo divertite in campo ed espresso un gioco devastante". In effetti dopo il primo set la CBF Balducci ha vinto con un largo punteggio negli altri due. "Oggi - aggiunge la centrale Alessia Mazzon - abbiamo sfoderato un miglior gioco, ma c’è da continuare a lottare. Non è finita, ci aspetta un’altra gara difficile dove metteremo tutto quello che abbiamo". È soddisfatta Vittoria Battista, schiacciatrice della CBF Balducci. "Siamo state molto ordinate - spiega - non abbiamo avuto paura di attaccare correndo il rischio di essere murate o difese da una squadra molto forte, non abbiamo avuto timore e abbiamo continuato a tirare: questa è stata la chiave di gara1 e spero possa esserlo anche nella prossima". Si pensa al match di domani a Messina, un momento fondamentale della stagione della CBF Balducci. "Sarà un’altra battaglia - anticipa la palleggiatrice Asia Bonelli, premiata come Mvp di gara1 - in cui dovremo mostrare la stessa aggressività nella correlazione muro difesa". La centrale Sara Caruso, che ha firmato 9 punti in gara1, individua la chiave vincente e che c’è da usare domani in Sicilia. "Siamo state brave - spiega - a resettare subito tutto dopo un errore, a mantenere la lucidità e a pensare alla palla successiva. Abbiamo anche battuto bene creando difficoltà alle avversarie e domani a casa loro dovremo replicare una prova simile". È soddisfatto coach Valerio Lionetti, e non solo per la vittoria. "Mi inorgoglisce - spiega - il gioco corale, vedere in campo le ragazze aiutarsi dall’inizio alla fine, avere visto una squadra che gioca a memoria in cui il gruppo viene in soccorso di chi sta accusando un momento difficile". Ecco il filo che unisce le prestazioni offerte nelle ultime due sfide, quella in gara3 di semifinale contro l’Itas Trentino e quella del giorno di Pasqua contro Messina.

Adesso il pensiero corre a domani. "Occorre ripartire da questa prestazione - anticipa Lionetti - che ci dà un’iniezione di fiducia, dovremo cercare di ripetere quanto fatto nel giorno di Pasqua, magari se possibile farlo ancora meglio, ed essere ancora più cinici e spietati perché giocheremo su un campo difficile, contro una squadra che ha sempre espresso un’ottima pallavolo in casa propria e contro un pubblico che darà la spinta alle sue ragazze". Il pubblico è stata un’arma per la CBF Balducci in gara1. "Al Fontescodella - dice Bonelli - c’è stata un’atmosfera unica, avere il palas pieno è stato adrenalinico". Per Caruso è stato da brividi vedere tanta gente. "I tifosi - dice - ci hanno aiutato tantissimo ed è stato un onore avere il palas pieno. Ora studieremo ancora meglio Messina". Il capitano Fiesoli indica la strada. "Il pubblico messinese - dice l’esperta giocatrice - non potrà essere migliore del nostro perché il palas maceratese era qualcosa di incredibile. Noi domani dovremo entrare in campo con cattiveria, senza paura di vincere e con la voglia di chiudere il discorso".