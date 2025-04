CBF Balducci vince Gara1 della semifinale playoff contro Itas Trentino

"Gara1 della semifinale playoff è un capitolo diverso dalle altre fasi della stagione e l’Itas Trentino ne ha dato un saggio". Maurizio Storani, diesse della CBF Balducci, commenta la vittoria 3-1 delle maceratesi che domani saranno a Trento per gara 2. "Non ci sarebbe dovuta essere partita – spiega – se avessimo preso in esame quanto fatto nell’ultimo periodo da noi e da Trento, che accusa anche degli infortuni, invece ci sono state molte possibilità di andare al tie break ma le nostre ragazze non hanno mai mollato".

Clara Decortes, opposta della CBF Balducci, è stata protagonista in campo dove ha firmato 30 punti. "Non solo, ha attaccato con il 53%. Si tratta – spiega Storani – di una giocatrice fondamentale che sa farsi apprezzare anche in difesa. Lei è confermata e farà parte della prossima squadra della CBF Balducci".

La centrale Federica Busolini è stata premiata come MVP del match. "L’aspetto più importante – dice la giocatrice – è stata la vittoria". È stata una partita combattuta. "Non abbiamo mai mollato – spiega – e non ci siamo arrese nei momenti difficili. I playoff sono una storia a parte in cui sarà una guerra su ogni pallone".

Soddisfatto Massimiliano Balducci, ad CBF Balducci Group. "Trento si è dimostrata una squadra forte e attrezzata, ma è normale a questo punto della stagione. Ora i dettagli possono fare la differenza e ho visto una CBF vogliosa di andare a Trento in vantaggio dove ci attenderà un match complicato".