Cbf, una sconfitta indolore. Adesso sotto con i playoff

BUSTO ARSIZIO

3

CBF BALDUCCI MACERATA

1

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Orlandi 8, Rebora 15, Monza 4, Enneking 13, Kone 6, Zanette 22, Cecchetto (L), Landucci 1, Del Freo, Brandi, Zakoscielna. Non entrate: Osana (L), Baratella, Spiriti. All.: Beltrami.

CBF BALDUCCI MACERATA: Mazzon 11, Bonelli 2, Battista 7, Caruso 9, Decortes 22, Bulaich Simian 4, Bresciani (L), Fiesoli 10, Morandini, Allaoui, Mennecozzi (L). Non entrate: Busolini, Orlandi, Sanguigni. All.: Lionetti.

Arbitri: Giorgianni, Ancona.

Parziali: 28-26 13-25 25-18 25-23

La Cbf Balducci ferma il suo cammino dopo 14 vittorie di fila, lo stop arriva sul difficile campo della Futura Giovani Busto Arsizio nel big match dell’ultima giornata di Pool Promozione di volley femminile. Le lombarde vincono 3-1 una gara ininfluente per la classifica delle maceratesi, mentre il successo ha permesso a Busto Arsizio di confermare il terzo posto in classifica. Ora i playoff: l’avversario in semifinale della Cbf Balducci sarà l’Itas Trentino, gara 1 si giocherà a Macerata domenica prossima.

Subito grande equilibrio nel primo set: la Futura trova per tre volte il break di 3 punti di vantaggio con un gioco efficace al centro (Rebora e Kone sopra al 60%) e tanta difesa, ma la Cbf Balducci rientra sempre in partita spinta da Decortes (8 punti nel set), il finale è ai vantaggi dove le arancionere non concretizzano tre set ball, mentre Busto chiude alla prima occasione 28-26. Reazione maceratese nel secondo set, le ragazze di Lionetti salgono in attacco (48%) e costruiscono un maxi break sul servizio di Morandini: dal 12-15 al 12-24, con Decortes protagonista (7 punti) e Mazzon oltre l’80% in attacco. La Futura si ritrova nel terzo set, mettendo le mani sul parziale sin dalle prime fasi, con Rebora autrice di 6 punti (3 muri e 1 ace) e una Zanette ispirata (64% e 7 punti), 25-18 il finale. Nel quarto Busto ci riprova, intravede il traguardo sul 23-18 prima del colpo di coda arancionero che riporta sul 23-23 la Cbf Balducci (che attacca al 48%) ma non basta sull’ultimo punto firmato da Enneking, 25-23.

I risultati dell’ultima giornata della Pool Promozione: Cremona-San Giovanni in Marignano 1-3; Padova-Brescia 3-2; Melendugno-Costa Volpino 3-1; Messina-Trento 3-0; Busto Arsizio-Cbf Balducci Macerata 3-1. Classifica: San Giovanni 76; Cbf Balducci 68; Busto Arsizio, Messina 60; Trento 49; Brescia 47; Padova 46; Melendugno 40; Cremona, Costa Volpino 35.