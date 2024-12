CEV champions league. La Vero Volley si gioca la qualificazione. All’Opiquad Arena arriva il Calcit

La Numia Vero Volley Milano torna in campo stasera (19:00) all’Opiquad Arena di Monza per affrontare il Calcit Kamnik nel match di ritorno della Pool C di CEV Champions League. Dopo lo stop contro il VakifBank Istanbul, le milanesi cercano 3 punti cruciali per consolidare il secondo posto nel girone. All’andata, le slovene erano state sconfitte 3-0 ma Lavarini avverte: "Il Calcit è un avversario imprevedibile, servirà un’intensità elevata per mantenere il controllo del gioco". Matteo Baconcini