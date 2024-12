Volley serie A Megabox, comunque applausi

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia perde la terza partita di fila al tie-break, ma esce tra gli applausi del suo pubblico per una prova superlativa quanto a generosità e tenuta nervosa. Di fronte ad una Igor Novara innegabilmente superiore dal punto di vista tecnico e fisico, le tigri hanno saputo reagire alla perdita di Simone Lee all’inizio del quarto set (infortunio muscolare al polpaccio sinistro, in corso accertamenti, ndr) riuscendo ad aggiudicarselo in un finale romanzesco e di condurre per quasi tutto il tie-break: sul 17-16 a proprio favore, Novara ha saputo piazzare il break decisivo, ma la squadra biancoverde ha saputo essere più forte delle avversità. Il punto di ieri porta le tigri a +3 su Pinerolo, nona e oggi impegnata a Chieri. La strada è quella giusta. Del resto quando si hanno di fronte delle corazzate è necessario tirare fuori le unghie e le biancoverdi non si sono risparmiate.

Questo il commento dell’allenatore delle tigri Andrea Pistola: "A fine partita eravamo arrabbiati perché volevamo una vittoria, che il gruppo avrebbe meritato e che ci è sfuggita solo per qualche piccolo momento di mancanza di lucidità ed esperienza. Non posso rimproverare nulla alle ragazze, anche stasera capaci di far fronte a situazioni difficili. In questo momento non ci gira bene, l’infortunio di Lee è stata una bella botta e portare a casa una vittoria sarebbe stato importante anche per il morale. Di fronte, come mercoledì, avevamo una squadra tra le più forti del campionato". Ci sono ancora da limare certe situazioni, ma la Megabox che su è vista sabato pomeriggio davanti al suo pubblico ha dimostrato di potersela giocare contro tutte.

Il prossimo impegno di campionato è fissato per domenica 15 dicembre alle 16 a Cuneo contro le padrone di casa della Honda Olivero, al momento ultima in classifica a 7 punti. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Dazn. Si tratta dell’ultima giornata del girone di andata: le prime otto si qualificheranno alle Final Eight di Coppa Italia, in programma in gara unica domenica 29 dicembre.

b. t.