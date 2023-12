Cev Cup e Challenge Cup. Due esami di greco per Allianz e Monza: caccia ai quarti di finale

Giovedì di coppe per l’Allianz Milano e la Vero Volley Monza. La prima gioca oggi, alle 17.00 per il ritorno degli ottavi di Cev Cup contro il Paok Salonicco, i brianzoli, invece alle 20.00 contro il Panathinaikos, match sempre di ottavi ma valido per la Challenge Cup. Ai meneghini basteranno due set per passare il turno in virtù della vittoria, all’andata, per 3 a 0. Sta recuperando Yuki Ishikawa, alle prese con una lombalgia, mentre per influenza

le non dovrebbe esserci Vitelli. "Sappiamo – dice coach Piazza - che sarà una partita da prendere con le pinze, anche perché mi aspetto che Milenkovski proverà anche qualcosa di diverso per cercare di sorprenderci . Noi dovremo stare tranquilli, sprecare il meno possibile per arrivare poi al momento che conta con la qualificazione in tasca".

In casa, a Monza, la Vero Volley dovrà centrare il successo per approdare ai quarti dopo la vittoria al tie break di una settimana fa. "Dovremo essere focalizzati sull’approccio alla gara e sullo sviluppo della stessa – spiega coach Massimo Eccheli (nella foto) - Dopo il passo falso con Milano, la squadra ha avuto un’ottima reazione vincendo a Catania, ad Atene e con Padova. Tre vittorie di fila che servono per il morale, ma domani ci aspetta un’ulteriore battaglia".

Giuliana Lorenzo