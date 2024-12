Challenge Cup, andata in Serbia. La Lube vuole ipotecare i quarti

Festeggiata l’affermazione su Trento, completando così un girone di andata di SuperLega da imbattuta in casa e ottenendo la certezza di essere tra le prime 4 al giro di boa (essenziale per avere i quarti di Coppa Italia in casa e l’Eurosuole Forum può essere un fattore per tornare in Final Four dopo tre eliminazioni precoci), la Lube nella notte tra lunedì e martedì si è già rimessa in viaggio. Oggi infatti alle 19 si torna subito in campo perché riprende il cammino in Challenge Cup, la terza coppa europea. I biancorossi sono volati da Fiumicino per raggiungere la Serbia e per la precisione Topola, dove stanno per misurarsi contro i padroni di casa del Karadjordje per l’andata degli ottavi di finale. L’obiettivo è gettare immediatamente le basi per il passaggio del turno come era accaduto in occasione della trasferta in Repubblica Ceca contro il Karlovarsko.

A confermare lo scarso appeal della competizione il fatto che i tifosi di Civitanova non potranno ascoltare o vedere la partita. La messa in onda della gara, al momento, è infatti prevista solo su Arena Sport 8, canale serbo non visibile in Italia e riservato agli abbonati. La gara non si preannuncia particolarmente ostica. La formazione del Karadjordje Topola occupa la 7ª posizione in campionato dopo 9 giornate con 14 punti all’attivo (-10 dalla vetta), frutto di 5 vittorie e 4 sconfitte. Il team allenato da Neven Majstorovic ha alti e bassi, andamento rispecchiato anche nei sedicesimi di Challenge Cup, superati in modo rocambolesco eliminando gli estoni del Tartu ai vantaggi del Golden Set del match di ritorno (e dopo aver vinto due parziali in volata). Gli unici stranieri del gruppo sono il palleggiatore bosniaco Luka Sormaz e l’opposto statunitense Jacob Steele, atleta di 205 centrimetri. Il beniamino di casa è il serbo Alija Bekric, schiacciatore classe 2001, che, nonostante i suoi 187 cm, si distingue per un’elevazione notevole.

Per la Lube sarà l’ultimo impegno prima di partire per il Brasile e partecipare al Mondiale per Club. Chiaro che la rassegna iridata ad Uberlandia ha tutto un altro fascino e blasone, ma è anche vero che Civitanova aprirà la kermesse martedì contro la compagine iraniana del Foolad Sirjan, insomma c’è tempo. Presumibile dunque che Medei scelga di giocare oggi con la formazione migliore, diciamo il sestetto titolare di domenica, anche per rendere una passeggiata-formalità la sfida di ritorno in programma giovedì 19 dicembre alle 20.30 all’Eurosuole Forum.

Andrea Scoppa