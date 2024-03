Champions. Le Superfinals vanno ad Antalya Le finali di Champions League di volley si terranno ad Antalya, Turchia, con tre squadre italiane e una polacca in campo. Imoco Conegliano e Allianz Vero Volley Milano sfideranno in finale femminile, mentre l'Itas Trentino affronterà Jastrzebski Wegiel in quella maschile.