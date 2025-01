Champions League. Allianz, tutto facile. Il Knack Roeselare cede in tre parziali

Un set per la certezza matematica del secondo posto nella pool C: questa era la missione dell’Allianz Milano alla vigilia della sfida di Champions contro Knack Roeselare. I lombardi tornano dalla trasferta in Belgio con 3 punti grazie alla vittoria per 3-0. La formazione di Piazza è a quota 12 punti e sogna la vetta del girone, dato che il 29 sfiderà la capolista Zawiercie. Il secondo posto comporterebbe un altro turno di playoff. Mini turnover per Piazza, Barotto al posto di Reggers e Gardini per Kaziyski (indisponibile). Ben si comporta l’opposto del 2005 (MVP) come tutta la compagine milanese che chiude il primo parziale senza problemi. Non c’è nessun colpo di scena nel secondo e l’Allianz va sul 2-0 dopo aver avuto otto palle set. Il match va via rapidamente e i meneghini vincono parziale e incontro. KNACK ROESELARE - ALLIANZ MILANO 0-3 (17-25; 18-25; 20-25)Giuliana Lorenzo