Champions League. Biancorossi stasera in campo. Ecco i belgi del Greenyard Maaseik

Sulla Lube incombe il presente e la stretta attualità si chiama Champions League. Oggi alle 20.30 i biancorossi scendono sul taraflex dell’Eurosuole Forum per misurarsi contro il Greenyard Maaseik nell’ultimo incontro della fase a gironi. Civitanova si è già qualificata dopo la quarta partita e fino a quel momento era stata perfetta, solo vittorie per 3-0. Il pass per i quarti di finale dunque c’è già ma una affermazione stasera (diretta su Dazn) farebbe assai comodo. Anzitutto sarebbe un modo per spazzare via la prova senza mordente di domenica a Perugia, in più e soprattutto servirebbe al team di Blengini per essere tra le top teste di serie. Il passo falso in Romania con l’Arcada Galati non ha fortunatamente compromesso troppo le cose, però capitan De Cecco e compagni hanno bisogno di una vittoria sui belgi per restare tra le prime ed evitare così di sfidare un’altra squadra "leader" nei quarti ad eliminazione diretta con match di andata e ritorno. Contro i fiamminghi non ci sarà nuovamente Balaso. Colpito nel weekend da un grave lutto, il libero tornerà in gruppo nei prossimi giorni e proprio questo pomeriggio sarà al funerale della mamma Adriana.

All’andata la Lube si impose 0-3 ma non fu una passeggiata, anzi gli ultimi parziali si erano risolti in volata ai vantaggi con Civitanova a rimontare nelle battute salienti, nel primo caso con tanta difesa e nell’ultimo set con un super Lagumdzija. La partita vide l’esordio da titolare per Larizza. Reduce dal 3-1 casalingo sul Guibertin, il Maaseik occupa il secondo posto in campionato a due lunghezze dalla capolista Roeselare, ma con una gara giocata in più rispetto alla prima della classe. I rivali della Lube sono guidati per il terzo anno di fila dall’italiano Fulvio Bertini, che fu il vice di Blengini per un biennio a Santa Croce.

Andrea Scoppa