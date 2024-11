Champions League, bis di Milano. Ruggito Powervolley. Inssbruck resiste soltanto per un set

Prima trasferta di Champions, a Innsbruck per l’Allianz Milano e primo successo. Dopo la sofferta vittoria al tie break di una settimana fa, i lombardi, a parte un passaggio a vuoto, si impongono con più facilità: 3-1 contro l’Hypo Tirol, seconda vittoria in Europa. Coach Piazza (nella foto) fa ancora turnover, schierando alla regia Zonta, Gardini e capitan Piano. Il match inizia subito in discesa: Reggers è uno dei migliori dei suoi e senza troppa fatica la formazione ospite si porta sull’1 a 0. Più combattuto il secondo parziale: gli austriaci sempre indietro nel punteggio, riescono a riagguantare Milano sul 16 pari. Da metà set si lotta punto a punto, l’Allianz si rilassa forse eccessivamente ma approfitta delle tante disattenzioni della formazione di Tubertini. Nel terzo, i padroni di casa, spingendo soprattutto dai nove metri, dove invece Milano sbaglia, provano a recuperare terreno. Il Tirol con grinta accorcia le distanze. Una vana illusione visto che nel quarto non c’è storia e si impone la formazione meneghina.

HYPO TIROL-ALLIANZ MILANO 1-3 (18-25; 23-25; 25-21; 20-25) Giuliana Lorenzo